ВНО 2020: в Минобразования утвердили график тестирования, фото — 5 канал

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Ракурс

ВНО в Украине в 2020 году состоится в соответствии с утвержденным сегодня графиком.

Соответствующие изменения в календарный план проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году обнародовали на сайте Министерства образования и науки Украины.

Итак, тестирование состоится в следующие даты:

математика — 25 июня;

украинский язык и литература — 30 июня;

физика — 2 июля;

испанский, немецкий, французский языки — 6 июля;

английский язык — 7 июля;

история Украины — 9 июля;

биология — 13 июля;

география — 15 июля;

химия — 17 июля.

Первые результаты ВНО станут известны с 16 до 28 июля. В частности, о пороге «сдал/не сдал» участники тестирования узнают в такие даты:

по математике, физике — до 16 июля;

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языках, биологии — до 24 июля;

по географии, химии — до 28 июля;

Примерно в эти же даты результаты ВНО разместят в профайлах участников тестирования.

Дополнительные сессии ВНО проведут с 23 июля по 11 августа, результаты объявят до 14 августа.

В министерстве заявили, что в этом году перечень высших учебных заведений, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители оккупированных Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета.

Ранее в МОН сообщали о мерах безопасности во время проведения ВНО в условиях эпидемии коронавируса. В частности, в одной аудитории может находиться не более 17 человек (вместе с инструкторами). Также должно быть обеспечено соблюдение дистанции в 1,5 м между всеми участниками тестирования и наличие на них защитных масок.