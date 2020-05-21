ВНО 2020: в Минобразования утвердили график тестирования (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n138546-vno-2020-v-minobrazovaniya-utverdili-grafik-testirovaniya-infografika.htmlРакурс
ВНО в Украине в 2020 году состоится в соответствии с утвержденным сегодня графиком.
Соответствующие изменения в календарный план проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году обнародовали на сайте Министерства образования и науки Украины.
Итак, тестирование состоится в следующие даты:
- математика — 25 июня;
- украинский язык и литература — 30 июня;
- физика — 2 июля;
- испанский, немецкий, французский языки — 6 июля;
- английский язык — 7 июля;
- история Украины — 9 июля;
- биология — 13 июля;
- география — 15 июля;
- химия — 17 июля.
Первые результаты ВНО станут известны с 16 до 28 июля. В частности, о пороге «сдал/не сдал» участники тестирования узнают в такие даты:
- по математике, физике — до 16 июля;
- по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языках, биологии — до 24 июля;
- по географии, химии — до 28 июля;
Примерно в эти же даты результаты ВНО разместят в профайлах участников тестирования.
Дополнительные сессии ВНО проведут с 23 июля по 11 августа, результаты объявят до 14 августа.
В министерстве заявили, что в этом году перечень высших учебных заведений, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители оккупированных Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета.
Ранее в МОН сообщали о мерах безопасности во время проведения ВНО в условиях эпидемии коронавируса. В частности, в одной аудитории может находиться не более 17 человек (вместе с инструкторами). Также должно быть обеспечено соблюдение дистанции в 1,5 м между всеми участниками тестирования и наличие на них защитных масок.