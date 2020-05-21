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ВНО 2020: в Минобразования утвердили график тестирования, фото — 5 канал

ВНО 2020: в Минобразования утвердили график тестирования (ИНФОГРАФИКА)

21 мая 2020, 12:26
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ВНО в Украине в 2020 году состоится в соответствии с утвержденным сегодня графиком.

Соответствующие изменения в календарный план проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году обнародовали на сайте Министерства образования и науки Украины.

Итак, тестирование состоится в следующие даты:

  • математика — 25 июня;
  • украинский язык и литература — 30 июня;
  • физика — 2 июля;
  • испанский, немецкий, французский языки — 6 июля;
  • английский язык — 7 июля;
  • история Украины — 9 июля;
  • биология — 13 июля;
  • география — 15 июля;
  • химия — 17 июля.

Первые результаты ВНО станут известны с 16 до 28 июля. В частности, о пороге «сдал/не сдал» участники тестирования узнают в такие даты:

  • по математике, физике — до 16 июля;
  • по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языках, биологии — до 24 июля;
  • по географии, химии — до 28 июля;

Примерно в эти же даты результаты ВНО разместят в профайлах участников тестирования.

Дополнительные сессии ВНО проведут с 23 июля по 11 августа, результаты объявят до 14 августа.



В министерстве заявили, что в этом году перечень высших учебных заведений, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители оккупированных Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета.

Ранее в МОН сообщали о мерах безопасности во время проведения ВНО в условиях эпидемии коронавируса. В частности, в одной аудитории может находиться не более 17 человек (вместе с инструкторами). Также должно быть обеспечено соблюдение дистанции в 1,5 м между всеми участниками тестирования и наличие на них защитных масок.

Источник: Ракурс


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