Продажа собак на аукционе. Фото: Pexels

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Ракурс

В Одесской области у жителя Измаила, который не выплатил долги государству, конфисковали все имущество и выставили его на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ. Одним из лотов оказалась его овчарка.

Собаку выставили на аукцион, оценив ее стоимость в 500 грн. За нее боролись четыре претендента, однако только один из них внес гарантийный взнос в 25 грн и автоматически стал победителем торгов. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

Овчарку, как и другое имущество должника, арестовали 8 апреля. Ее выкупили 4 мая.

Отметим, это не единичный случай, когда на онлайн-аукционах СЕТАМ продают собак. Согласно размещенной в системе информации, на торги также выставлен кобель 2015 года рождения по кличке Тора, у которого есть ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций. Собаку арестовали вместе с имуществом должника в прошлом году в Донецкой области. В каких условиях он содержался последние месяцы, неизвестно. Стартовая цена собаки составила 112,5 грн.

Кроме того, на 25 мая назначен аукцион по продаже восточноевропейской овчарки, которую конфисковали в марте в городе Хмельницкий. Стартовая цена — 1 тыс. 300 грн.

Напомним, ранее в Одессе в одной из квартир в доме на улице Гагарина обнаружили настоящую живодерню. В квартире была найдена мертвая собака. Хозяйка жилища кормила этой собакой других животных.