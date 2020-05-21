Продаж собак на аукціоні. Фото: Pexels

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Ракурс

В Одеській області у жителя Ізмаїла, який не виплатив борги державі, конфіскували все майно і виставили його на продаж в системі електронних торгів СЕТАМ. Одним із лотів виявилася його вівчарка.

Собаку виставили на аукціон, оцінивши її вартість у 500 грн. За неї боролися чотири претенденти, проте тільки один із них вніс гарантійний внесок у 25 грн і автоматично став переможцем торгів. Про це повідомляє одеське видання «Думская».

Вівчарку, як і інше майно боржника, заарештували 8 квітня. Її викупили 4 травня.

Зазначимо, це не поодинокий випадок, коли на онлайн-аукціонах СЕТАМ продають собак. Згідно з розміщеною в системі інформації, на торги також виставили собаку 2015 року народження на прізвисько Тора, у якого є ветеринарний паспорт із печатками останніх вакцинацій. Собаку заарештували разом із майном боржника минулого року в Донецькій області. У яких умовах він утримувався останні місяці, невідомо. Стартова ціна собаки склала 112,5 грн.

Окрім того, на 25 травня призначено аукціон з продажу східноєвропейської вівчарки, яку конфіскували у березні в місті Хмельницький. Стартова ціна — 1 тис. 300 грн.

Нагадаємо, раніше в Одесі в одній з квартир у будинку на вулиці Гагаріна виявили справжню шкуродерню. У квартирі була знайдена мертва собака. Господиня оселі годувала цією собакою інших тварин.