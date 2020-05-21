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ДТП в Одесі: п’яний водій влетів у паркан, протаранив тролейбус і напився води з калюжі

ДТП в Одесі: п’яний водій влетів у паркан, протаранив тролейбус і напився води з калюжі (ФОТО, ВІДЕО)

21 тра 2020, 12:24
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ДТП в Одесі сьогодні влаштував, ймовірно, п’яний водій, який за невеликий проміжок часу встиг влетіти в паркан газозаправної станції, а потім протаранити тролейбус. Після того, як автомобіль марки Volkswagen закінчив свої віражі, водій вибрався з-за керма, впав в калюжу і, користуючись нагодою, вирішив втамувати спрагу.

У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що неадекватний водій легкового автомобіля допустив незначне зіткнення з тролейбусом, який їхав за маршрутом № 9, — пише місцеве видання «Думська».

На місці працюють медики і поліція. Інформація про ДТП поки не з’явилася на сайті Нацполіції Одеської області.

ДТП в Одесі: п’яний водій влетів у паркан, протаранив тролейбус і напився води з калюжі / Фото: Думська

ДТП в Одесі: п’яний водій влетів у паркан, протаранив тролейбус і напився води з калюжі / Фото: Думська

Водночас, в Одесі 21 травня сталася ще одна аварія за участю автомобіля патрульної поліції, який зіткнувся з вантажним авто. За словами очевидців, ДТП спровокував водій фури.



ДТП в Одесі: п’яний водій влетів у паркан, протаранив тролейбус і напився води з калюжі / Фото: Думська

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на бульварі Дружби Народів відразу сім автомобілів налетіли один на одного. У цьому місці аварії досить часте явище.


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