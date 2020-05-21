ДТП в Одессе: пьяный водитель влетел в забор, протаранил троллейбус и напился воды из лужи

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ДТП в Одессе сегодня устроил, вероятно, пьяный водитель, который за небольшой промежуток времени успел влететь в забор газозаправочной станции, а затем протаранить троллейбус. После того, как автомобиль марки Volkswagen закончил свои виражи, водитель выбрался из-за руля, упал в лужу и, пользуясь случаем, решил утолить жажду.

В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что неадекватный водитель легкового автомобиля допустил незначительное столкновение с троллейбусом, следовавшим по маршруту № 9, — пишет местное издание «Думская».

На месте работают медики и полиция. Информация о ДТП пока не появилась на сайте Нацполиции Одесской области.

В свою очередь, в Одессе 21 мая произошла еще одна авария с участием автомобиля патрульной полиции, который столкнулся с грузовой машиной. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель фуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Дружбы Народов сразу семь автомобилей налетели друг на друга. В этом месте аварии довольно частое явление.