Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДТП в Одессе: пьяный водитель влетел в забор, протаранил троллейбус и напился воды из лужи

ДТП в Одессе: пьяный водитель влетел в забор, протаранил троллейбус и напился воды из лужи (ФОТО, ВИДЕО)

21 мая 2020, 12:24
999

ДТП в Одессе сегодня устроил, вероятно, пьяный водитель, который за небольшой промежуток времени успел влететь в забор газозаправочной станции, а затем протаранить троллейбус. После того, как автомобиль марки Volkswagen закончил свои виражи, водитель выбрался из-за руля, упал в лужу и, пользуясь случаем, решил утолить жажду.

В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что неадекватный водитель легкового автомобиля допустил незначительное столкновение с троллейбусом, следовавшим по маршруту № 9, — пишет местное издание «Думская».

На месте работают медики и полиция. Информация о ДТП пока не появилась на сайте Нацполиции Одесской области.

ДТП в Одесі: п’яний водій влетів у паркан, протаранив тролейбус і напився води з калюжі / Фото: Думська

ДТП в Одесі: п’яний водій влетів у паркан, протаранив тролейбус і напився води з калюжі / Фото: Думська

В свою очередь, в Одессе 21 мая произошла еще одна авария с участием автомобиля патрульной полиции, который столкнулся с грузовой машиной. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель фуры.



ДТП в Одесі: п’яний водій влетів у паркан, протаранив тролейбус і напився води з калюжі / Фото: Думська

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Дружбы Народов сразу семь автомобилей налетели друг на друга. В этом месте аварии довольно частое явление.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров