Сергей Притула, фото: Liga.net

https://racurs.ua/n138544-v-golose-prokommentirovali-vozmojnost-vydvijeniya-prituly-v-mery-kieva.html

Ракурс

Сергея Притулу, известного украинского шоумена, могут выдвинуть кандидатом в мэры Киева на нынешних местных выборах от партии «Голос».

Партия «Голос» точно планирует выдвигать кандидата от себя на выборах мэра столицы, однако, кто именно это будет, еще не определено. Об этом глава партии Кира Рудик сообщила в комментарии агентству «РБК-Украина».

Будет ли это Сергей Притула? Возможно, — отметила Рудык.

Притула, согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг» в начале апреля, занимает второе место среди потенциальных кандидатов на следующих выборах мэра Киева.

Тогда о готовности проголосовать за него заявляли 9,1% опрошенных, в то время как действующего мэра столицы Виталия Кличко готовы были поддержать 38,7% респондентов.

Притула на внеочередных парламентских выборах 2019 года был под № 30 в избирательном списке «Голоса» и в парламент не попал.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно рассказал, планирует ли участвовать в выборах мэра Киева.