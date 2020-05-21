Подозреваемая напала на следователя в одесском суде, фото — Думская

https://racurs.ua/n138543-podozrevaemaya-napala-na-sledovatelya-v-odesskom-sude.html

Ракурс

Драка в суде произошла в Одессе. Так закончилось заседание в Киевском районном суде города.

Словесная дуэль между подозреваемой в растрате имущества переросла в драку, сообщает «Думская».

В суде рассматривали жалобу на уведомление о подозрении гражданке по ст. 191 и ст. 358 (растрата имущества и подделка документов) УК Украины. После того, как судья удалился в совещательную комнату, в зале произошла потасовка между подозреваемой и следователем.

Пришлось вызвать следственно-оперативную группу и скорую, так как помощь медиков понадобилась следователю. Конфликт якобы спровоцировала подозреваемая.

Это не первая драка в суде в Одессе. В ноябре 2018 года во время рассмотрения земельных вопросов в Приморском суде возник конфликт между представителями двух сторон, который перерос в массовую драку. Тогда полиция задержала 49 человек, большинство из которых были жителями других регионов Украины.