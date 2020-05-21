Підозрювана побила слідчого в одеському суді, фото — Думська

https://racurs.ua/ua/n138543-pidozruvana-pobyla-slidchogo-v-odeskomu-sudi.html

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Бійка у суді сталася в Одесі. Так закінчилося засідання в Київському районному суді міста.

Словесна дуель між підозрюваною у розтраті майна переросла в бійку, повідомляє «Думська».

У суді розглядали скаргу на повідомлення про підозру громадянці за ст. 191 і ст. 358 (розтрата майна і підробка документів) КК України. Після того, як суддя пішов у дорадчу кімнату, у залі сталася сутичка між підозрюваною і слідчим.

Довелося викликати слідчо-оперативну групу та швидку допомогу, оскільки допомога медиків знадобилася слідчому. Конфлікт начебто спровокувала підозрювана.

Це не перша бійка у суді в Одесі. У листопаді 2018 року під час розгляду земельних питань у Приморському суді виник конфлікт між представниками двох сторін, який переріс в масову бійку. Тоді поліція затримала 49 осіб, більшість з яких були жителями інших регіонів України.