Заморозки в Україні прогнозують синоптики на 21-23 травня: названо області

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Заморозки 21−23 травня повернуться до західних та північних областей України. Синоптики прогнозують у ніч на 23 травня заморозки на поверхні ґрунту на заході України, де стовпчик термометра показуватиме 0−3°С морозу. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

У ДСНС додали, що 21 травня у північних областях та на Київщині погода принесе заморозки на поверхні ґрунту, а в Карпатах — місцями і в повітрі.

Окрім цього, за інформацією Укргідрометцентру, 21 травня у більшості районів східних, Миколаївської та Запорізької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики прогнозували високу ймовірність заморозків цього тижня у північних, західних, центральних областях та на північному сході. Зокрема, сьогодні Україну накриє волога повітряна маса, у деяких регіонах пройдуть дощі, спостерігатимуться також пориви вітру. Невелике потепління прийде лише наступного тижня.

У другій половині травня в Карпатах, на півночі, сході країни та у більшості центральних областей ймовірні заморозки на поверхні ґрунту, місцями й у повітрі, — прогнозували синоптики Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ніч на 13 травня в ряді регіонів західної України та Білорусі видалася найхолоднішою за останні роки з сильними заморозками в повітрі і на грунті. У багатьох населених пунктах синоптики зафіксували добові рекорди мінімальної температури. За даними метеостанцій, наприклад, в Івано-Франківську температура на грунті знизилася до -7 градусів, до Львова — 5 градусів нижче нуля.