Заморозки в Украине прогнозируют синоптики на 21-23 мая: названы области

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Заморозки 21−23 мая вернутся в западные и северные области Украины. Синоптики прогнозируют в ночь на 23 мая заморозки на поверхности почвы на западе Украины, где столбик термометра будет показывать 0−3°С мороза. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объявили первый (желтый) уровень опасности.

В ГСЧС добавили, что 21 мая в северных областях и на Киевщине погода принесет заморозки на поверхности почвы, а в Карпатах — и в воздухе.

Кроме этого, по информации Укргидрометцентра, 21 мая в большинстве районов восточных областей, Николаевской и Запорожской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики прогнозировали высокую вероятность заморозков на этой неделе в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке. В частности, сегодня Украину накроет влажная воздушная масса, в некоторых регионах пройдут дожди, будут наблюдаться также порывы ветра. Небольшое потепление придет только на следующей неделе.

Во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей возможны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе, — ранее прогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

Напомним, ночь на 13 мая в ряде регионов западной Украины и Беларуси выдалась самой холодной за последние годы с сильными заморозками в воздухе и на почве. Во многих населенных пунктах синоптики зафиксировали суточные рекорды минимальной температуры. По данным метеостанций, к примеру, в Ивано-Франковске температура на почве снизилась до -7 градусов, во Львов — 5 градусов ниже ноля.