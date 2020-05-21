Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Заморозки в Украине прогнозируют синоптики на 21-23 мая: названы области

Заморозки в Украине прогнозируют синоптики на 21−23 мая: названы области (КАРТА)

21 мая 2020, 11:43
999

Заморозки 21−23 мая вернутся в западные и северные области Украины. Синоптики прогнозируют в ночь на 23 мая заморозки на поверхности почвы на западе Украины, где столбик термометра будет показывать 0−3°С мороза. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объявили первый (желтый) уровень опасности.

В ГСЧС добавили, что 21 мая в северных областях и на Киевщине погода принесет заморозки на поверхности почвы, а в Карпатах — и в воздухе.

Кроме этого, по информации Укргидрометцентра, 21 мая в большинстве районов восточных областей, Николаевской и Запорожской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики прогнозировали высокую вероятность заморозков на этой неделе в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке. В частности, сегодня Украину накроет влажная воздушная масса, в некоторых регионах пройдут дожди, будут наблюдаться также порывы ветра. Небольшое потепление придет только на следующей неделе.

Заморозки в Україні прогнозують синоптики на 21-23 травня: названо області

Заморозки в Україні прогнозують синоптики на 21-23 травня: названо області / Фото: Фейсбук Н. Діденко



Во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей возможны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе, — ранее прогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

Напомним, ночь на 13 мая в ряде регионов западной Украины и Беларуси выдалась самой холодной за последние годы с сильными заморозками в воздухе и на почве. Во многих населенных пунктах синоптики зафиксировали суточные рекорды минимальной температуры. По данным метеостанций, к примеру, в Ивано-Франковске температура на почве снизилась до -7 градусов, во Львов — 5 градусов ниже ноля.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров