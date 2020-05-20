Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 21 мая будет преимущественно теплой. Воздух днем прогреется до +18°, однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди. Также синоптики предупреждают о ночных заморозках на поверхности почвы в западных областях.

Погода в Киеве 21 мая будет такой: днем столбики термометров покажут 14−16° тепла, ночью температура опустится до +3−5°. И ночью, и днем возможны незначительные осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В центральных и северных областях также сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до +17°, а ночью температура опустится до +6−8°. Возможны незначительные осадки.

Погода в Харькове, а также Полтавской и Днепропетровской областях завтра будет такой: днем столбики термометров покажут +15−18°, а ночью будет 6−8° тепла. На Донбассе 21 мая погода будет такой же, однако в Донецкой области днем и ночью ожидаются дожди.

В южных областях 21 мая погода будет такой: днем воздух прогреется до +16−18°, ночью температура опустится до +10°. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях днем и ночью.

В западных областях 21 мая днем столбики термометров покажут +15−17°, а ночью в большинстве регионов будет +4−6° тепла. Однако в Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской областях и Карпатах ночью возможны заморозки на поверхности почвы.

Геомагнитная обстановка в Киеве 21 мая будет спокойной, возможны незначительные возмущения.