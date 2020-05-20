Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 21 травня буде переважно теплою. Повітря вдень прогріється до +18°, проте у деяких областях можливі короткочасні дощі. Також синоптики попереджають про нічні заморозки на поверхні ґрунту в західних областях.

Погода у Києві 21 травня буде такою: вдень стовпчики термометрів покажуть 14−16° тепла, вночі температура опуститься до +3−5°. І вночі, і вдень можливі незначні опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У центральних і північних областях також збережеться тепла погода. Вдень повітря прогріється до +17°, а вночі температура опуститься до +6−8°. Можливі незначні опади.

Погода в Харкові, а також у Полтавській і Дніпропетровській областях завтра буде такою: вдень стовпчики термометрів покажуть +15−18°, а вночі буде 6−8° тепла. На Донбасі 21 травня погода буде такою ж, проте в Донецькій області вдень і вночі очікуються дощі.

У південних областях 21 травня погода буде такою: вдень повітря прогріється до +16−18°, вночі температура опуститься до +10°. Синоптики попереджають про короткочасні дощі вдень і вночі.

У західних областях 21 травня вдень стовпчики термометрів покажуть +15−17°, а вночі у більшості регіонів буде +4−6° тепла. Проте в Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській областях та Карпатах вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту.

Геомагнітна обстановка в Києві 21 травня буде спокійною, можливі незначні збурення.