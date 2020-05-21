В «Киевстаре» массовый сбой. Фото: Киевстар

https://racurs.ua/n138541-polzovateli-kievstara-massovo-jaluutsya-na-otsutstvie-interneta-v-kompanii-nazvali-eto.html

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В сети «Киевстар» сегодня произошел масштабный сбой. Пользователи услуги домашнего интернета с самого утра жалуются на отсутствие подключения, приложения и сайт оператора тоже работают со сбоями.

Несмотря на проблемы и массовое недовольство пользователей, изначально компания на своей странице в Facebook опубликовала пост с поздравлением с Днем вышиванки. Только после шквала критики в «Киевстаре» объяснили, что произошла авария. Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу серверов, сообщает пресс-служба «Киевстара» в Facebook.

В компании также извинились за неудобства и пообещали компенсацию тем, кто столкнулся с трудностями из-за отсутствия интернета. Пользователи также жалуются, что не работает телефон поддержки и личный кабинет, а сайт «Киевстара» загружается через раз.

В соцсетях представители компании отвечают пользователям, что это «временные трудности» и ориентировочно поломку смогут устранить до 18.00 сегодняшнего дня.

Напомним, ранее мобильная связь 4G появился на первой станции киевского метрополитена — «Академгородке». Соответствующую услугу начали предоставлять украинские мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украины» и lifecell.