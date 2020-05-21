Болгарские депутаты не согласны с планами по административно-территориальному устройству Одесской области, фото: «Одесская Жизнь»

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Болгария не согласна с планами Украины по новому административно-территориальному устройству Одесской области, согласно которому на территории нынешнего Болградского района должны быть созданы три общины — Болградская, Кубейская и Криниченская.

Соответствующую декларацию 20 мая принял парламент этой страны. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

В декларации парламент Болгарии выражает категорическое несогласие с планами украинских властей в рамках осуществляемой реформы децентрализации разделить Болградский район Одесской области.

В этом районе компактно проживают этнические болгары. Болгарские депутаты считают, что разделение района грозит целостности болгарского меньшинства, что, в частности, может создать проблемы с предоставлением образования на болгарском языке.

Поэтому парламент страны просит правительство Болгарии принять все возможные действия перед правительством Украины для обеспечения сохранности целостности болгарской общины в Болградском районе.

В МИД Украины уже отреагировали на этот инцидент, выразив решительный протест.

В ведомстве подчеркивают, что вопросы административно-территориального устройства относится к исключительной компетенции украинских властей и попытки иностранных государств вмешиваться в этот вопрос неприемлемы.

Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины, — отмечается в сообщении на сайте МИД.

В министерстве подчеркивают, что права национальных меньшинств закреплены в украинском законодательстве и соответствуют современным европейским практикам.

Вопрос о Болградском районе будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т. ч. болгарской общины, — отмечают в МИД Украины.





Болгария уже не первая страна Евросоюза, которая пытается вмешиваться во внутренние дела Украины под предлогом защиты национальных меньшинств. Венгрия длительное время пыталась блокировать сотрудничество Украины с НАТО, обвиняя Киев в нарушении прав этнических венгров в Закарпатье, которое Будапешт видел в осуществляемой в нашей стране реформе образования.

Напомним, в 2018 году в трех регионах Болгарии собирали подписи за проведение референдума, призванного присоединить эти регионы к Румынии.