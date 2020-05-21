Выигрыш в лотерею: итальянка выиграла картину Пикассо стоимостью 1 млн евро, фото — 1picasso100euros.com

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Ракурс

Картину Пабло Пикассо «Натюрморт» выиграла в лотерею итальянка Клаудия Боргоньо. Ее билет оказался счастливым среди 51 тыс. других.

Боргоньо стала владелицей картины, написанной испанским художником в 1921 году. Акция «1 Пикассо за 100 евро» проводится французским офисом аукционного дома Christie’s под руководством некоммерческой организации «Помогать другим».

Поздравляем, Клаудия, вы выиграли эту картину стоимостью 1 млн евро. Вы стали миллионером! — заявила представитель аукционного дома во время объявления результатов тиража.

Благотворители собирают средства, помогая жителям Африки в обеспечении их водой. В частности, речь идет о Мадагаскаре, Камеруне и Марокко, сообщает Repubblica. Вопрос особенно важен в период пандемии коронавируса.

Последний раз картину Пикассо выигрывал 24-летний американец в 2013 году. Продажу лотерейных билетов начали осенью 2019 года. До этого полотно «Натюрморт» принадлежало частному коллекционеру Давиду Намади. В октябре 2019 года картину выставляли на Международной ярмарке современного искусства в Париже, после чего ее переместили в парижский Музей Пикассо.