В Ираке задержали нового лидера «Исламского государства», фото: «Аль-Арабия»

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В Ираке задержали предполагаемого лидера террористической организации «Исламское государство» Абдулнассера аль-Кирдаша.

Террориста задержали в результате рейда иракской разведки, сообщает издание «Аль-Арабия».

Детали спецоперации не раскрываются, известно лишь, что рейд был осуществлен на основе полученной разведывательной информации.

Считается, что аль-Кирдаш мог возглавить ИГИЛ после гибели предыдущего лидера террористов — Абу Бакра аль-Багдади, который в октябре прошлого года подорвал пояс смертника, чтобы не попасть в руки американских военных, проводивших операцию по задержанию лидера террористов.

Сообщение о том, что аль-Кирдаш возглавил «Исламское государство», появились уже на следующий день после гибели аль-Багдади.

Однако впоследствии в сообщениях «Исламского государства» новым лидером террористов стали называть Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. По информации издания «Голос Америки», американская разведка считает, что под этим именем скрывается Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля — один из основателей и идеологов ИГИЛ.

Таким образом, кто именно возглавлял ИГИЛ после аль-Багдади, точно не известно. В любом случае аль-Кирдаш входил в число руководителей террористов.

Хотя ИГИЛ потеряла все захваченные в Сирии и Ираке территории, считается, что в этом регионе до сих пор есть тысячи сторонников этой террористической группировки.

Напомним, президент США Дональд Трамп в октябре 2019 года рассказал детали гибели аль-Багдади.