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Ракурс
В Іраку затримали нового лідера «Ісламської держави», фото: «Аль-Арабія»

Лідера «Ісламської держави» затримали в Іраку (ФОТО)

21 тра 2020, 10:35
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В Іраку затримали ймовірного лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абдулнассера аль-Кірдаша.

Терориста затримали в результаті рейду іракської розвідки, повідомляє видання «Аль-Арабія».

Деталі спецоперації не розкриваються, відомо лише, що рейд було здійснено на основі отриманої розвідувальної інформації.

Вважається, що аль-Кірдаш міг очолити ІДІЛ після загибелі попереднього лідера терористів — Абу Бакра аль-Багдаді, котрий в жовтні минулого року підірвав пояс смертника, щоб не потрапити до рук американських військових, котрі проводили операцію із затримання лідера терористів.

Повідомлення про те, що аль-Кірдаш очолив «Ісламську державу», з’явилися вже наступного дня після загибель аль-Багдаді.

Проте згодом у повідомленнях «Ісламської держави» новим лідером терористів почали називати Абу Ібрагіма Аль-Хашимі Аль-Кураші. За інформацією видання «Голос Америки», американська розвідка вважає, що під цим ім’ям переховується Амір Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля — один із засновників та ідеологів ІДІЛ.

Тож, хто саме очолював ІДІЛ після аль-Багдаді, точно не відомо. В будь-якому разі аль-Кірдаш входив до числа керівників терористів.

Хоча ІДІЛ втратила всі захоплені у Сирії та Іраку території, вважається, що в регіоні досі є тисячі прихильників цього терористичного угруповання.

В Іраку затримали нового лідера «Ісламської держави», фото: «Аль-Арабія»

В Іраку затримали нового лідера «Ісламської держави», фото: «Аль-Арабія»



В Іраку затримали нового лідера «Ісламської держави», фото: «Аль-Арабія»

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у жовтні 2019 року розповів деталі загибелі аль-Багдаді.

Джерело: Ракурс


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