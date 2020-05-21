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Ракурс
Програма для боротьби з COVID-19. Фото: Pexels

Google і Apple випустили додаток для відстеження хворих на коронавірус

21 тра 2020, 10:34
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Google (Гугл) спільно з компанією Apple (Еппл) заявили про запуск програми, що допоможе відстежувати людей, які контактували з інфікованими коронавірусом.

Призначення платформи — своєчасне попередження про близькі контакти з хворими на COVID-19. Інформацію додаток буде збирати через Bluetooth. Він прийматиме сигнали сусідніх телефонів з 5-хвилинними інтервалами і зберігатиме зв’язок між ними в базі даних. Про це повідомляє прес-служба Google.

Використовуючи зібрані дані, додаток зможе сповіщати користувачів про можливе інфікування коронавірусом, якщо вони перебували поруч із хворим. Так, якщо людина захворіє на коронавірус, вона зможе про це вказати у додатку свого телефону, а на всі телефони інших користувачів, які перебували поблизу з інфікованим, надійдуть сповіщення про їхнє можливе зараження.

У зв’язку з тим, що близько половини заражених хворіють безсимптомно, вони не знають, що несуть загрозу суспільству, заражаючи оточуючих. Передбачається, що додаток надасть допомогу у боротьбі з пандемією.

Усі дані, які збираються в рамках проекту, анонімізовані. Окрім того, компанії заборонили передачу даних про місцезнаходження користувачів, а також суворо обмежили коло організацій, які мають доступ до платформи.



Apple і Google відкрили доступ до платформи органам охорони здоров’я трьох штатів США (Алабами, Північної Дакоти і Південної Кароліни) та 22 країн. І тепер вони зможуть скористатися перевагами технології, запровадивши її підтримку як в нових, так і в існуючих програмах. Відповідні поновлення вже вийшли для Android та iOS.

Як писав «Ракурс», сьогодні Google привітав українців із Днем вишиванки, який цього року святкується 21 травня, оригінальним дудлом.


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