Google и Apple выпустили приложение для отслеживания инфицированных коронавирусом

Программа для борьбы с COVID-19. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138536-gugl-i-eppl-vypustili-prilojenie-dlya-otslejivaniya-inficirovannyh-koronavirusom.html

Ракурс

Google (Гугл) совместно с компанией Apple (Эппл) заявили о запуске приложения, которое поможет отслеживать людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

Предназначение платформы — своевременное предупреждение о близких контактах с заболевшими COVID-19. Информацию приложение будет собирать через Bluetooth. Оно будет принимать сигналы соседних телефонов с 5-минутными интервалами и сохранять связи между ними в базе данных. Об этом сообщает пресс-служба Google.

Используя собранные данные, приложение сможет оповещать пользователей о возможном инфицировании коронавирусом, если они находились рядом с заболевшим. Так, если человек заболеет коронавирусом, он сможет об этом указать в приложении своего телефона, а на все телефоны других пользователей, которые находились поблизости с инфицированным, придут оповещения об их возможном заражении.

В связи с тем, что около половины зараженных болеют бессимптомно, они не знают, что несут угрозу обществу, заражая окружающих. Предполагается, что приложение окажет помощь в борьбе с пандемией.

Все данные, которые собираются в рамках проекта, анонимизированы. Кроме того, компании запретили передачу данных о местоположении пользователей, а также строго ограничили круг организаций, имеющих доступ к платформе.

Apple и Google открыли доступ к платформе органам здравоохранения трех штатов США (Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины) и 22 стран. И теперь они смогут воспользоваться преимуществами технологии, внедрив ее поддержку как в новых, так и в существующих приложениях. Соответствующие обновления уже вышли для Android и iOS.

Как писал «Ракурс», сегодня Google поздравил украинцев с Днем вышиванки, который в этом году празднуется 21 мая, оригинальным дудлом.