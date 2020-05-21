Выезд за границу, фото — Конкурент

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Выезд за границу украинцам временно невозможен не из-за необходимости получить специальное разрешение, а вследствие карантина.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос нардепа Алексея Гончаренко. Он требовал предоставить информацию о разрешительных справках для тех, кто выезжает из Украины. В ответе МИД сообщил, что за дополнительными справками обращаться не нужно.

Заместитель министра Евгений Енин ответил нардепу, что действующим законодательством не установлено каких-либо ограничений для выезда за границу. Речь идет только о временном карантинном запрете на осуществление пассажирских перевозок за границу, а также закрытии ряда пунктов перехода.

Информация о запрете выезда для граждан, в том числе тем, хто хочет поехать за границу для сезонных работ, в МИД отсутсвует, — говорится в документе.

Ранее посольство Великобритании в Украине утверждало, что официальный Киев сообщил о запрете для выезда своих граждан без отдельного разрешения. Утверждалось, что необходимо получать специальные разрешения для выезда от МИД. В начале мая дипломаты уже объясняли, что выезд украинцев за границу невозможен не из-за запретов, которые установило министерство, а в результате временно закрытого авиасообщения и ограничений, которые ввели в мире на деятельность аэропортов и авиакомпаний.

Вчера правительство решило с 15 июня открыть небо для авиаперевозок. Аэропорты будут осуществлять отправку и прием пассажирских самолетов. Кабмин также открыл все международные пункты пропуска, кроме расположенных на границе с Россией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах.