Выезд украинцев за границу невозможен только из-за закрытого авиасообщения, фото — Громадське

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Выезд украинцев за границу невозможен не из-за запрета, который установило Министерство иностранных дел, а в результате временно закрытого авиасообщения.

Такое объяснение официальный Киев предоставил журналистам относительно сообщений нескольких иностранных дипломатических миссий (например, Великобритании), которые утверждали, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД.

Никаких общих ограничений выезда украинцев за границу не существует, речь идет только о закрытом на время авиасообщении, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на разъяснение пресс-службы МИД.

Пока невозможно выехать из страны только через пункты пропуска в аэропортах. Эту позицию официальный Киев уже донес и до иностранных дипломатических представительств.

В посольстве Великобритании заявляли, что ограничение выезда украинцев за границу касаются также наземной границы. В МИД объяснили, что украинские дипломаты не дают разрешения и не отказывают в разрешении на выезд за границу, в том числе лицам, имеющим вид на жительство за рубежом.

Сегодня Посольство Великобритании в Украине убрало из своего сообщения слова о разрешении от МИД и указало, что украинцы, имеющие вид на жительство в Соединенном Королевстве, должны подтвердить этот статус, чтобы вернуться в страну.

Украина с 17 марта полностью закрыла пассажирское авиасообщение, отменив все внутренние и международные рейсы. Исключение составляют чартерные спецрейсы, которые возвращают домой украинцев, застрявших в других странах, а также грузовые перевозки.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что украинским работникам не запрещали выезд за границу, поскольку запрета как такового не существует.