Виїзд українців за кордон неможливий тільки через закрите авіасполучення, фото — Громадське

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Виїзд українців за кордон неможливий не через заборони, які встановило Міністерство закордонних справ, а внаслідок тимчасово закритого авіасполучення.

Таке пояснення офіційний Київ надав журналістам щодо повідомлень кількох іноземних дипломатичних місій (наприклад, Великої Британії), які стверджували, що Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС.

Жодних загальних обмежень виїзду українців за кордон не існує, йдеться тільки про закрите на певний час небо, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на роз’ясненні прес-служби МЗС.

Неможливо виїхати з країни тільки через пунктах пропуску в аеропортах. Цю позицію офіційний Київ вже доніс і до іноземних дипломатичних представництв.

У посольстві Великої Британії заявляли, що обмеження виїзду українців за кордон стосуються також перетину наземного кордону. Київ наполягає: українські дипломати не надають дозвіл чи відмову щодо виїзду за кордон, в тому числі особам, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном.

Сьогодні Посольство Великої Британії в Україні прибрало зі свого повідомлення слова про дозвіл від МЗС і вказало, що українці, які мають посвідку на проживання в Сполученому Королівстві, повинні підтвердити цей статус, щоби повернутися в країну.

Україна з 17 березня повністю закрила пасажирське авіасполучення, скасувавши всі внутрішні і міжнародні рейси. Виняток становлять чартерні спецрейси, які повертають додому українців, що застрягли в інших країнах, а також вантажні перевезення.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українським заробітчанам не забороняли виїзд за кордон, оскільки заборони як такої не існує.