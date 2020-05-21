Виїзд за кордон, фото — Конкурент

https://racurs.ua/ua/n138535-dlya-vyyizdu-za-kordon-ukrayincyam-ne-potribni-specialni-dozvoly-mzs-dokument.html

Ракурс

Виїзд за кордон українцям тимчасово неможливий не через необхідність отримати спеціальний дозвіл, а внаслідок карантинних обмежень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит нардепа Олексія Гончаренка. Він вимагав надати інформацію щодо дозвільних довідок для тих, хто виїжджає з України. У відповіді МЗС повідомило, що жодних додаткових довідок не потрібно.

Заступник міністра Євген Єнін відповів нардепу, що чинним законодавством не встановлено будь-яких обмежень для виїзду за кордон. Йдеться тільки про тимчасову карантинну заборону на здійснення пасажирських перевезень за кордон, а також закриття низки пунктів переходу.

Інформації про заборону виїзду для громадян, у тому числі тим, які хочуть поїхати за кордон для сезонних робіт, чи мають посвідки на тимчасове проживання за кордоном в МЗС немає, — йдеться у документі.

Раніше посольство Великої Британії в Україні стверджувало, що офіційний Київ повідомив про заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу. Стверджувалося, що необхідно отримувати спеціальні дозволи для виїзду від МЗС. На початку травня дипломати вже пояснювали, що виїзд українців за кордон неможливий не через заборони, які встановило міністерство, а внаслідок тимчасово закритого авіасполучення і обмежень, які запровадили в світі на діяльність аеропортів та авіакомпаній.

Учора уряд вирішив з 15 червня відкрити небо для авіаперевезень. Аеропорти здійснюватимуть відправлення та прийом пасажирських літаків. Кабмін також відкрив всі міжнародні пункти пропуску, окрім розташованих на кордоні з Росією та Білоруссю через складну епідеміологічну ситуацію в цих країнах.