День вышиванки. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n138534-gugl-pozdravil-ukraincev-s-dnem-vyshivanki-novym-dudlom-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) поздравил украинцев с Днем вышиванки, который в этом году празднуется 21 мая, оригинальным дудлом (doodle).

Новый дудл появился сегодня на стартовой странице поисковика. На нем изображена девушка с косой и в красных сапогах, которая держит вышитый рушник. На нем красуется надпись Google, сделанная в стиле украинской вышиванки.

В пресс-службе компании также рассказали короткую историю этого праздника. Всемирный день вышиванки проводится ежегодно в третий четверг мая. Идею данного праздника в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. Сейчас День вышиванки празднуется по меньшей мере в 50 странах мира.

В Гугл отметили, что каждая вышиванка уникальна, ведь все узоры на ней несут в себе определенное значение. При этом в разных регионах Украины могут использоваться совсем не похожие друг на друга узоры и орнаменты.

Как писал «Ракурс», Владимир Зеленский подарил вышиванки мировым лидерам. Сегодня президент и первая леди Украины отправили в подарок главам некоторых стран традиционную украинскую вышитую одежду.