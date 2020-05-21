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Ракурс
Пробки в Киеве: с утра невозможно переехать мосты, фото — BigCity

Коллапс на дорогах в Киеве: с утра невозможно переехать мосты (КАРТА)

21 мая 2020, 09:49
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Пробки в Киеве не исчезают. Столица утром 21 мая с самого утра снова остановилась в километровых автомобильных очередях. Больше всего донимают пробки водителей, которые пытаются переехать мосты с левого берега на правый и наоборот.

Смягчение карантина в Киеве пока не сопровождается открытием метро, ​​поэтому люди пользуются преимущественно частным транспортом, а ограничение движения грузовиков ожидаемого эффекта, похоже, не дало.

Трудно выехать сегодня из левобережных районов столицы, поскольку несколько ДТП спровоцировали пробки на Троещине и Северном мосту.

Коллапс на дорогах в Киеве: с утра невозможно переехать мосты, карта — Google

Коллапс на дорогах в Киеве: с утра невозможно переехать мосты, карта — Google

Аналогичная ситуация и на мосту Метро и Дарницком мосту. Трудно проехать на Броварском проспекте, проспектах Гагарина и Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Григоренко, Днепровской набережной и проспекте Бажана.

Коллапс на дорогах в Киеве: с утра невозможно переехать мосты, карта — Google

Автоочереди на картах Google заметны на Подоле, в центре, на Дорогожичах и на Лукьяновке. Традиционно «остановились» по направлению к центру столицы проспект Победы, улицы Жилянская и Борщаговская. Существенные пробки на проспекте Победы на участке от станции метро «Житомирская» до станции «Нивки».

Коллапс на дорогах в Киеве: с утра невозможно переехать мосты, карта — Google



Пробки есть и на въездах в Киев из Софиевской Борщаговки, Вишневого, на улице Заболотного и на Столичном шоссе, въезде из Одессы и на Голосеевском проспекте.

С пятницы, 22 мая, власти разрешили запустить общественный транспорт в Украине в обычном режиме работы. Метро в Киеве заработает с 25 мая.

Источник: Ракурс


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