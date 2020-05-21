Колапс на дорогах у Києві: від ранку неможливо переїхати мости, фото — BigCity

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Затори у Києві не зникають. Столиця уранці 21 травня з самого ранку знову зупинилася у кілометрових «тягучках». Найбільше дошкуляють затори водіям, які намагаються переїхати мости з лівого берега на правий і навпаки.

Пом’якшення карантину в Києві поки не супроводжується відкриттям метро, тому люди користуються переважно приватним транспортом, а обмеження руху вантажівок очікуваного ефекту, схоже, не дало.

Важко виїхати сьогодні з лівобережних районів столиці, оскільки декілька ДТП спровокували затори на Троєщині і Північному мосту.

Аналогічна ситуація і на мосту Метро та Дарницькому мосту. Важко проїхати на Броварському проспекті, проспектах Гагаріна і Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Григоренка, Дніпровській набережній і проспекті Бажана.

«Тягучки» на картах Google помітні на Подолі, у центрі, на Дорогожичах і на Лук’янівці. Традиційно «зупинилися» у напрямку до центру столиці проспект Перемоги, вулиці Жилянська і Борщагівська. Найістотніші затори на проспекті Перемоги на ділянці від станції метро «Житомирська» до станції «Нивки».

Затори є і на в’їздах до Києва з Софіївської Борщагівки, Вишневого, на вулиці Заболотного та на Столичному шосе, в’їзді з Одеси та на Голосіївському проспекті.

Із п’ятниці, 22 травня, влада дозволила запустити громадський транспорт в Україні у звичайному режимі роботи. Метро в Києві запрацює з 25 травня.