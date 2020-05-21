В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138532-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-vyyavyly-sche-blyzko-500-novyh-vypadkiv-infikuvannya-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, за добу в Україні виявили у ще 476 осіб, з них 29 дітей та 76 медпрацівників. 115 осіб госпіталізовано.

Таким чином, загальна кількість зафіксованих випадків цього захворювання в Україні вже сягнула 19 тис. 706, з яких 1 тис. 405 виявили у дітей, 3 тис. 833 — у медпрацівників. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Рівненській (70 випадків), Київській (55 випадків), Чернівецькій (46 випадків) областях, а також у Києві (65 випадків).

Померли за добу 15 інфікованих. Загалом за час епідемії в Україні зафіксовано вже 579 летальних випадків.

За добу одужали 272 особи. Загалом в Україні від коронавірусу вже вилікувалися 6 тис. 227 людей.

Степанов зазначив, що за добу в Україні було проведено рекордну кількість тестувань методом ПЛР — 9 тис. 361.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді було зафіксовано новий випадок коронавірусу — у депутата з фракції «Батьківщина». У зв’язку з цим фракція пішла на самоізоляцію.