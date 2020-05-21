В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n138532-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-obnarujili-esche-okolo-500-novyh-sluchaev-inficirovaniya.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, за сутки в Украине обнаружили у еще 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников. 115 человек госпитализированы.

Таким образом, общее количество зафиксированных случаев этого заболевания в Украине уже достигло 19 тыс. 706, из которых 1 тыс. 405 обнаружили у детей, 3 тыс. 833 — у медработников. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время сегодняшнего видеобрифинга.

Больше всего случаев коронавируса в сутки зафиксировали в Ровенской (70 случаев), Киевской (55 случаев), Черновицкой (46 случаев) областях, а также в Киеве (65 случаев).

Умерли за сутки 15 инфицированных. Всего за время эпидемии в Украине зафиксированы уже 579 летальных случаев.

За сутки выздоровели 272 человека. Всего в Украине от коронавируса уже вылечились 6 тыс. 227 человек.

Степанов отметил, что за сутки в Украине было проведено рекордное количество тестов методом ПЦР — 9 тыс. 361.

Напомним, недавно в Верховной Раде был зафиксирован новый случай коронавируса — у депутата из фракции «Батькивщина». В связи с этим фракция пошла на самоизоляцию.