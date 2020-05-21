День вишиванки. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n138534-gugl-pryvitav-ukrayinciv-iz-dnem-vyshyvanky-novym-dudlom-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) привітав українців із Днем вишиванки, який цього року святкується 21 травня, оригінальним дудлом (doodle).

Новий дудл з’явився сьогодні на стартовій сторінці пошуковика. На ньому зображена дівчина з косою і в червоних чоботях, яка тримає вишитий рушник. На ньому вимальовується напис Google, зроблений у стилі української вишиванки.

У прес-службі компанії також розповіли коротку історію цього свята. Всесвітній день вишиванки проводиться щороку в третій четвер травня. Ідею цього свята у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Зараз День вишиванки святкується щонайменше у 50 країнах світу.

У Гугл зазначили, що кожна вишиванка унікальна, адже усі візерунки на ній несуть у собі певне значення. Водночас у різних регіонах України можуть використовуватися зовсім не схожі один на одного візерунки та орнаменти.

Як писав «Ракурс», Володимир Зеленський подарував вишиванки світовим лідерам. Сьогодні президент і перша леді України відправили у подарунок колегам у світі традиційні українські вишиті сорочки.