Виграш в лотерею: італійка виграла картину Пікассо вартістю 1 млн євро, фото — 1picasso100euros.com

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Картину Пабло Пікассо «Натюрморт» виграла в лотерею італійка Клаудія Боргоньо. Її квиток виявився щасливим серед 51 тис. лотерей.

Боргоньо стала власницею картини, написаної іспанським художником у 1921 році. Акція «1 Пікассо за 100 євро» проводиться французьким офісом аукціонного дому Christie’s під керівництвом некомерційної організації «Допомагати іншим».

Вітаємо, Клаудія, ви виграли цю картину вартістю 1 млн євро. Ви стали мільйонером! — заявила представник аукціонного будинку під час оголошення результатів тиражу.

Благодійники збирають кошти, допомагаючи жителям Африки в забезпеченні їх водою. Зокрема, йдеться про Мадагаскар, Камерун і Марокко, повідомляє Repubblica. Питання особливо важливе в період пандемії коронавірусу.

Востаннє картину Пікассо вигравав 24-річний американець в 2013 році. Продаж лотерейних квитків розпочали восени 2019 року. До цього полотно «Натюрморт» належало приватному колекціонерові Давиду Намаді. У жовтні 2019 року картину виставляли на Міжнародному ярмарку сучасного мистецтва в Парижі, після чого її перемістили в паризький Музей Пікассо.