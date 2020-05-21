Болгарські депутати не згодні з планами щодо адміністративно-територіального устрою Одеської області, фото: «Одесская Жизнь»

https://racurs.ua/ua/n138540-parlament-bolgariyi-uhvalyv-skandalnu-zayavu-schodo-odeskoyi-oblasti-scho-vidomo.html

Ракурс

Болгарія не згодна з планами України щодо нового адміністративно-територіального устрою Одеської області, згідно з яким на території нинішнього Болградського району повинні бути створені три громади — Болградська, Кубейська та Криниченська.

Відповідну декларацію 20 травня ухвалив парламент цієї країни. Про це повідомляє прес-служба законодавчого органу.

У декларації парламент Болгарії висловлює категоричну незгоду з планами української влади в межах здійснюваної реформи децентралізації розділити Болградський район Одеської області.

В цьому районі компактно проживають етнічні болгари. Болгарські депутати вважають, що розділення району загрожує цілісності болгарської меншини, що, зокрема, може створити проблеми з наданням освіти болгарською мовою.

Тож парламент країни просить уряд Болгарії вжити всіх можливих дій перед урядом України для забезпечення збереження цілісності болгарської громади в Болградському районі.

У МЗС України вже відреагували на цей інцидент, висловивши рішучий протест.

У відомстві наголошують, що питання адміністративно-територіального устрою належить до виключної компетенції української влади і спроби іноземних держав втручатися у це питання є неприйнятними.

Викликають подив і нерозуміння маніпулятивні недостовірні твердження щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України, — зазначається у повідомленні на сайті МЗС.

У міністерстві наголошують, що права національних меншин закріплені в українському законодавстві й відповідають найсучаснішим європейським практикам.

Питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у т. ч. чисельної болгарської громади, — наголошують у МЗС України.





Болгарія вже не перша країна Євросоюзу, яка намагається втручатися у внутрішні справи України під приводом захисту національних меншин. Угорщина тривалий час намагалася блокувати співпрацю України з НАТО, звинувачуючи Київ у порушенні прав етнічних угорців на Закарпатті, яке Будапешт вбачав у здійснюваній у нашій державі реформі освіти.

Нагадаємо, у 2018 році в трьох регіонах Болгарії збирали підписи за проведення референдуму, покликаного приєднати ці регіони до Румунії.