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Болгарські депутати не згодні з планами щодо адміністративно-територіального устрою Одеської області, фото: «Одесская Жизнь»
Парламент Болгарії ухвалив скандальну заяву щодо ОТГ в Одеській області: що відомоhttps://racurs.ua/ua/n138540-parlament-bolgariyi-uhvalyv-skandalnu-zayavu-schodo-odeskoyi-oblasti-scho-vidomo.htmlРакурс
Болгарія не згодна з планами України щодо нового адміністративно-територіального устрою Одеської області, згідно з яким на території нинішнього Болградського району повинні бути створені три громади — Болградська, Кубейська та Криниченська.
Відповідну декларацію 20 травня ухвалив парламент цієї країни. Про це повідомляє прес-служба законодавчого органу.
У декларації парламент Болгарії висловлює категоричну незгоду з планами української влади в межах здійснюваної реформи децентралізації розділити Болградський район Одеської області.
В цьому районі компактно проживають етнічні болгари. Болгарські депутати вважають, що розділення району загрожує цілісності болгарської меншини, що, зокрема, може створити проблеми з наданням освіти болгарською мовою.
Тож парламент країни просить уряд Болгарії вжити всіх можливих дій перед урядом України для забезпечення збереження цілісності болгарської громади в Болградському районі.
У МЗС України вже відреагували на цей інцидент, висловивши рішучий протест.
У відомстві наголошують, що питання адміністративно-територіального устрою належить до виключної компетенції української влади і спроби іноземних держав втручатися у це питання є неприйнятними.
Викликають подив і нерозуміння маніпулятивні недостовірні твердження щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України, — зазначається у повідомленні на сайті МЗС.
У міністерстві наголошують, що права національних меншин закріплені в українському законодавстві й відповідають найсучаснішим європейським практикам.
Питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у т. ч. чисельної болгарської громади, — наголошують у МЗС України.
Болгарія вже не перша країна Євросоюзу, яка намагається втручатися у внутрішні справи України під приводом захисту національних меншин. Угорщина тривалий час намагалася блокувати співпрацю України з НАТО, звинувачуючи Київ у порушенні прав етнічних угорців на Закарпатті, яке Будапешт вбачав у здійснюваній у нашій державі реформі освіти.
Нагадаємо, у 2018 році в трьох регіонах Болгарії збирали підписи за проведення референдуму, покликаного приєднати ці регіони до Румунії.