Двоє чиновниць з міськради Одеси вихваляли Путіна. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n210556-dvoie-chynovnyc-z-miskrady-odesy-vyhvalyaly-putina-foto.html

Ракурс

Чиновниці Одеської міської ради вихваляли президента РФ Володимира Путіна.

В Одесі СБУ викрила двох заступниць голови однієї з районних адміністрацій міської ради, які у розмовах з колегами по роботі вихваляли диктатора та агітували за капітуляцію України. Також жінки поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повної окупації південного регіону. Про це 27 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Крім того, у Харківській області спецслужба затримала 52-річну росіянку, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації. Також у розмовах із місцевими жителями вона виправдовувала воєнні злочини РФ.

А на Полтавщині СБУ упіймала 38-річного адміністратора Телеграм-каналу, який уникав мобілізації та закликав підписників «донатити» на підтримку Збройних сил Росії.

Слідчі СБ України вже повідомили усім фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 110−2 (пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) та чч. 2, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) ККУ. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході України. На росіян працював 20-річний мешканець Хмельниччини, якому наказали відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків.