В Одесі затримали агентурну пару ГРУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n207446-agenturnu-paru-rosiyskogo-gru-zatrymaly-v-odesi-foto.html

Ракурс

Агентурну пару російського ГРУ наводила ворожі обстріли по Одесі.

СБУ заявила про затримання ще двох агентів російської воєнної розвідки. В Одесі зловмисники діяли в парі та коригували атаки агресора по Силах оборони на півдні країни. На окупантів працювали 61-річна лікарка-реабілітолог та 36-річний колишній працівник «Укрзалізниці». Про це 30 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Куратор з російської спецслужби наказав своїм агентам виявити бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря. Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього агенти повинні були дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.

З’ясувалося, що лікар-реабілітолог під виглядом роботи з військовими пацієнтами завуальовано розпитував у них про місця базування українських військ. Також агентурна пара обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.

Обом агентам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічний тюремний строк.

Нагадаємо, 20 червня російський агент влаштувала в Харкові теракт на замовлення російських спецслужб. Вона допомогла окупантам активувати саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Тоді загинув 26-річний військовослужбовець, а 29-річний військовий був тяжко травмований.