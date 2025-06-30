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Ракурс
рф перекидає «кадирівців» на Запорізький напрямок. Фото: Петро Андрющенко

росія перекидає «кадирівців» на Запорізький напрямок (ФОТО)

30 чер 2025, 10:54
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Країна-агресор росія масового перекидає «кадирівців» на Запорізький напрямок.

Понад 15 вантажівок з бойовиками із Чечні зафіксували у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Ці окупанти прибули з території російської федерації. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 30 червня повідомив у Telegram.

Він зазначив, що «кадирівців» вороже командування має перемістити на ротацію в Запорізьку область, а саме в район тимчасово окупованих Енергодару, Мелітополя, Василівки вже найближчими днями. І наголосив, що це найбільший загін чеченців з 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі.

Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста, — написав він.

рф перекидає «кадирівців» на Запорізький напрямок. Фото: Петро Андрющенко

рф перекидає «кадирівців» на Запорізький напрямок. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, у Маріуполі представники місцевого руху опору здійснили успішну диверсію, підпаливши базу-стоянку загарбників на правому березі міста. Згоріли не лише кілька автомобілів ворога. Було також знищено боєкомплект.

Джерело: Ракурс


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