РФ масовано атакувала дронами Одещину. Фото: ОВА

Російські війська атакували Одещину ударними дронами.

Уночі 2 грудня окупанти завдали чергового масованого удару по півдню регіону із застосуванням БпЛА типу Shahed. Ціллю знову були об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. ППО активно працювала, однак є пошкодження енергетичного об'єкта, адміністративної будівлі, а також окремих домогосподарств приватного сектору. Про це Одеська ОВА повідомила у Telegram.

Ворожа атака призвела до перебоїв зі світлом. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Водночас в ДСНС поінформували, що внаслідок влучань виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, яку вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Також пошкоджено адміністративну будівлю.

Нагадаємо, 1 грудня, окупанти вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Краматорську Донецької області. Постраждали четверо пенсіонерів. Поранень зазнали два чоловіки 1951 та 1954 років народження та дві жінки 1947 та 1952 років народження.