У «Київстарі» масштабний збій. Фото: Київстар

https://racurs.ua/ua/n138541-korystuvachi-kyyivstaru-masovo-skarjatsya-na-vidsutnist-internetu-u-kompaniyi-nazvaly.html

Ракурс

У мережі «Київстар» сьогодні стався масштабний збій. Користувачі послуги домашнього інтернету з самого ранку скаржаться на відсутність підключення, додаток та сайт оператора теж працюють зі збоями.

Попри проблеми і масове невдоволення користувачів, спочатку компанія на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост з привітанням з Днем вишиванки. Тільки після шквалу критики в «Київстарі» пояснили, що сталася аварія. Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу серверів, повідомляє прес-служба «Київстару» в Facebook.

У компанії також вибачилися за незручності і пообіцяли компенсацію тим, хто зіткнувся з труднощами через відсутність інтернету. Користувачі також скаржаться, що не працює телефон підтримки та особистий кабінет, а сайт «Київстару» завантажується через раз.

У соцмережах представники компанії відповідають користувачам, що це «тімчасові складнощі» і орієнтовно поломку зможуть усунути до 18.00 сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, раніше мобільний зв’язок 4G з’явився на першій станції київського метрополітену — «Академмістечку». Відповідну послугу почали надавати українські мобільні оператори «Київстар», «Vodafone України» і lifecell.