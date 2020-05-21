В Украине продолжается введенный в связи с пандемией коронавируса карантин, фото: «ЧЕline»

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Карантин, введенный в Украине в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 привел к экономическим потерям на сумму 53,5 млрд долл. США.

Впрочем, в случае отсутствия карантина украинская экономика при так называемом «черном» сценарии потеряла бы 54 млрд долл., что составляет треть ВВП нашего государства. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевской школой экономики (КШЭ), сообщает издание «Громадське».

Таким образом, в финансовом выражении то, что сохранила Украина в результате карантина, примерно равно потенциальным потерям. Однако с этической точки зрения важнее было сохранить человеческие жизни, заявил во время онлайн-презентации этого исследования директор КШЭ, бывший министр развития экономики Тимофей Милованов.

«Черный» сценарий предусматривает вариант максимальной смертности от коронавируса, которая, по оценкам экспертов, могла достичь 120 тыс. человек.

В своей оценке потенциальных потерь КШЭ использовала показатель под названием «стоимость статистического жизни». В США этот показатель применяют с 1993 года для оценки затрат-выгод всех важных государственных политик.

По расчетам экспертов, для Украины «стоимость статистического жизни» составляет в среднем 454 тыс. долл., что в пересчете на потенциальное количество возможных жертв коронавируса и составит примерно 54 млрд долл. США.

Данные о негативных последствия карантина для экономики были взяты из математических моделей, а также прогнозов правительства и МВФ.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сегодня рассказал, как в столице пройдет ослабление карантина.