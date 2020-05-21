У Зеленского поздравили несуществующего президента Канады. Фото: 112 Украина

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День вышиванки в этом году отмечается 21 мая. С самого утра Офис президента отчитался, что супруги Владимир и Елена Зеленские отправили в подарок вышиванки президентам некоторых стран.

Среди перечисленных лиц числился и президент Канады. Такое сообщение было опубликовано на сайте президента и официальных страницах ОПУ в соцсетях.

Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран, — говорилось в сообщении.

Однако в Канаде нет должности президента. Страну формально возглавляет королева Великобритании Елизавета ІІ, а в самой Канаде есть ее представитель — генерал-губернатор Жюли Пейетт.

Наиболее популярный среди политиков Канады — премьер-министр Джастин Трюдо. Его жену действительно неофициально называют первой леди страны, поэтому, вероятно, у Зеленского подразумевали именно их пару, когда писали о «президенте Канады».

Отметим, на данный момент в Офисе президента исправили ошибку, поменяв слово «президенты» на «лидеры».

Как сообщалось, Владимир Зеленский подарил вышиванки мировым лидерам. Сегодня президент и первая леди Украины отправили в подарок коллегам в мире традиционную украинскую вышитую одежду.