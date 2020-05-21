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Ракурс
День вишиванки в Антарктиді: науковці присвятили привітання загиблому колезі, скріншот відео

Вітання з Днем вишиванки на українській станції в Антарктиді присвятили загиблому колезі (ВІДЕО)

21 тра 2020, 14:08
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День вишиванки святкують сьогодні українці всього світу. Не виключення й українська наукова станція «Академік Вернадський», що в Антарктиді.

До Дня вишиванки її співробітники записали відеозвернення. У ньому кожен із співробітників місії одягнений у вишиванку і читає по декілька рядків із вірша Дмитра Павличка «Два кольори».

Вітання полярники присвятили пам’яті Василя Омеляновича, кухаря експедиції, який на початку травня скоїв самогубство в Антарктиді. Про це співробітники «Академік Вернадський» написали наприкінці відео.

Команда 25-ї української антарктичної експедиції надсилає свої вітання всій Україні до Дня вишиванки. Де б ви не були, варто пам’ятати, що ми — українці, маємо чудові традиції, — зазначається у відео.



Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський подарував вишиванки світовим лідерам. Президент і перша леді України Олена Зеленська відправили у подарунок колегам у світі традиційні українські вишиті сорочки.

Джерело: Ракурс


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