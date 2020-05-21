Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сергій Губанов, фото: Артем Шевченко

На Донбасі загинув командир батальйону «Луганськ-1» (ФОТО)

21 тра 2020, 08:03
999

На Донбасі загинув командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов. Він та ще троє бійців цього батальйону вчора ввечері під час здійснення патрулювання отримали тяжкі осколкові поранення на околиці прифронтового селища Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області.

Губанов помер у лікарні під час надання медичної допомоги. Про це у своєму Фейсбуці повідомив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

Зазначається, що військові були поранені внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.

Інцидент стався вчора приблизно о 21.30, його обставини встановлюються, зазначають у прес-службі Нацполіції.

Сергій Губанов (ліворуч), фото: Артем Шевченко



Сергій Губанов, фото: Артем Шевченко

Нагадаємо, восени минулого року від отриманих на Донбасі поранень помер командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів