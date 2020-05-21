Сергій Губанов, фото: Артем Шевченко

https://racurs.ua/ua/n138528-na-donbasi-zagynuv-komandyr-batalyonu-lugansk-1.html

Ракурс

На Донбасі загинув командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов. Він та ще троє бійців цього батальйону вчора ввечері під час здійснення патрулювання отримали тяжкі осколкові поранення на околиці прифронтового селища Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області.

Губанов помер у лікарні під час надання медичної допомоги. Про це у своєму Фейсбуці повідомив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

Зазначається, що військові були поранені внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.

Інцидент стався вчора приблизно о 21.30, його обставини встановлюються, зазначають у прес-службі Нацполіції.

Нагадаємо, восени минулого року від отриманих на Донбасі поранень помер командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов.