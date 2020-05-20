Новини США. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n138527-v-amerykanskomu-shtati-michygan-prorvalo-dvi-damby-cherez-poveni-evakuuvaly-10-tys-osib-foto.html

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У США в штаті Мічиган 20 травня прорвало дві дамби через сильні зливи. Через надзвичайну ситуацію довелося евакуювати до 10 тис. осіб.

Прорив дамб на річці Тіттабавасі стався через рясні дощі. У річці стрімко піднявся рівень води і дамби не витримали такого напору. Загалом під удар стихії потрапили 3,5 тис. будинків, 10 тис. людей евакуйовано, передає CNN.

У Мічигані оголошено надзвичайний стан. За словами губернатора, центр міста Мідленд може опинитися під водою на 2,7 метра. Зазначається, що повінь може виявитися наймасштабнішою в історії округу.

Michigan Governor Gretchen Whitmer declared an emergency for Midland county after two dams breached and on expectations of extreme flooding. https://t.co/32hkGKR6S9pic.twitter.com/jvC0oLDRQU — Reuters (@Reuters) May 20, 2020

Одну з дамб побудували ще у 1924 році. Споруда ще у 2018 році була визнана такою, що перебуває у незадовільному стані. Іншу дамбу звели в 1925 році, але її стан був задовільний.

Попри таку ситуацію у Мічигані діють обмеження, які забезпечують соціальне дистанціювання через пандемію коронавірусу. В обладнаних сховищах проводяться протиепідемічні заходи — постраждалим вимірюють температуру, їм видають маски.

У Мідленді вже більше 120 років розташований головний офіс, а також виробничий завод міжнародної компанії Dow Agrochemicals. Через прорив дамб компанія зупинила виробництво, там працюють 9 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше шторм Ciara налетів на Велику Британію. Негода призвела до підтоплення автомобільних шляхів, будівель та руйнування інфраструктури.