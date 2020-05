У США в штаті Мічиган 20 травня прорвало дві дамби через сильні зливи. Через надзвичайну ситуацію довелося евакуювати до 10 тис. осіб.

Прорив дамб на річці Тіттабавасі стався через рясні дощі. У річці стрімко піднявся рівень води і дамби не витримали такого напору. Загалом під удар стихії потрапили 3,5 тис. будинків, 10 тис. людей евакуйовано, передає CNN.

У Мічигані оголошено надзвичайний стан. За словами губернатора, центр міста Мідленд може опинитися під водою на 2,7 метра. Зазначається, що повінь може виявитися наймасштабнішою в історії округу.

Michigan Governor Gretchen Whitmer declared an emergency for Midland county after two dams breached and on expectations of extreme flooding. https://t.co/32hkGKR6S9pic.twitter.com/jvC0oLDRQU