YouTube опублікував список заборонених тем про COVID-19. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138564-youtube-zaboronyv-konspirologichni-video-pro-covid-19-scho-ne-mojna-publikuvaty.html

Ракурс

Компанія Google (Гугл) опублікувала нові правила, які забороняють публікацію на хостингу YouTube відео, що містять недостовірну інформацію про COVID-19.

Компанія заборонила публікувати відео, у яких повідомляється інформація, що суперечить офіційним джерелам — Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) та місцевим органам охорони здоров’я. Йдеться про матеріали на теми лікування, профілактики, діагностики та передачі коронавірусу. Про це повідомляється в блозі Google.

Тепер на YouTube не можна завантажувати відео, в яких є заперечення коронавірусу, заклики лікуватися народною медициною і відмовлятися від допомоги лікарів. Також забороняється публікувати ролики з інформацією про те, що вакцина або ліки від COVID-19 вже винайдені.

Окрім того, користувачами забороняється закликати глядачів відмовитися від азіатської їжі, щоб не заразитися COVID-19; розповідати про зв’язок вірусу із випромінюванням від мережі 5G. Не можна пропагувати й очищення повітря від коронавірусу за допомогою феєрверків.

У Google підкреслили, що відеозаписи з неправдивою інформацією будуть видаляти, а акаунти користувачів після трьох відповідних попереджень — блокувати.

Нагадаємо, раніше Google спільно з компанією Apple заявили про запуск програми, яка допоможе відстежувати людей, які контактували з інфікованими коронавірусом.