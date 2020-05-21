YouTube опубликовал список запрещенных тем о COVID-19. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138564-youtube-zapretil-konspirologicheskie-video-o-covid-19-chto-nelzya-publikovat.html

Ракурс

Компания Google (Гугл) опубликовала новые правила, которые запрещают публикацию на хостинге YouTube видео, содержащих недостоверную информацию о COVID-19.

Компания запретила публиковать видео, в которых сообщается информация, которая противоречит официальным источникам — Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и местным органам здравоохранения. Речь идет о материалах на темы лечения, профилактики, диагностики и передачи коронавируса. Об этом сообщается в блоге Google.

Теперь на YouTube нельзя загружать видео, в которых есть отрицание коронавируса, призыв лечиться народной медициной и отказываться от помощи врачей. Также запрещается публиковать ролики с утверждениями о том, что вакцина или лекарство от COVID-19 уже есть.

Кроме того, пользователями запрещается призывать зрителей к отказу от азиатской еды, чтобы не заразиться COVID-19; рассказывать о связи вируса с излучением от сети 5G. Нельзя пропагандировать и очистку воздуха от коронавируса с помощью фейерверков.

В Google подчеркнули, что видеозаписи с ложными сведениями будут удалять, а аккаунты пользователей после трех соответствующих предупреждений — блокировать.

Напомним, ранее Google совместно с компанией Apple заявили о запуске приложения, которое поможет отслеживать людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом.