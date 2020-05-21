Зеленский в New York Times рассказал о первом годе президентства, фото — ОП

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Владимир Зеленский опубликовал колонку в The New York Times. Президент подытожил в ней первый год в должности.

Материал вышел с заголовком «Я ожидал войну. Я не ожидал импичмент Трампа или пандемию». Зеленский начал колонку из воспоминаний годичной давности.

В прошлом году 20 мая меня окружали толпы, которые пожимали друг другу руки, делали селфи во время просмотра моей инаугурации. Украинцы выбрали меня с 73% голосов, возлагая на меня надежды очистить коррумпированное правительство и обеспечить стабильность, — написал президент.

Он признался — никогда не думал, что быть президентом легко, и заверил американских читателей, что привел на Банковую команду, которая «состояла из умных, энергичных, способных и преданных людей, но «многим из них не хватало политического опыта».

Впоследствии Зеленский остановился на трех основных вехах своего первого года во главе страны: скандале со звонком президенту США Дональду Трампу, войной с РФ и коронавирусе.

История импичмента Зеленскому «не понравилась, так как это отвлекло внимание Америки и международного сообщества от вопросов, которые имели наибольшее значение для Украины, и превратило нашу страну в историю президента Трампа».

О войне президент написал так: «Когда я стал президентом, война была в тупике, и почти ежедневно погибало больше людей».

О коронавирусе Зеленский вспомнил, когда написал о сокращении бюджета Украины, которое должно помочь во время экономического кризиса.

В то же время на Банковой поблагодарили Штаты за помощь в течение этого года, а также то, что несмотря на скандал с импичментом Трампа, Украина остается хорошим партнером и другом США.

Зеленский также уверен, что теперь гораздо больше американцев и западноевропейцев могут найти Украину на карте.

Дорога к выздоровлению долгая. Война на Донбассе еще не закончена. Но когда я оглядываюсь назад, на свой первый год в должности и в ожидании второго, у меня есть надежда. Вместе мы сделаем мир и Украину лучшим местом, — так президент завершил колонку в NYT.





Напомним, что в начале марта Зеленский дал интервью The Guardian. В тексте речь шла о желании президента «вешать олигархов, потому что так было бы быстрее». На Банковой объяснили, что это была шутка и в тексте на сайте Офиса президента Украины ремарку об олигархах убрали.

Вчера состоялась пресс-конференция Зеленского. В связи с карантином ОП ограничил количество представителей СМИ, которые смогли принять участие в мероприятии.