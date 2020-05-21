Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138562-pogoda-v-ukraine-na-22-maya-sinoptiki-preduprejdaut-o-dojdyah-i-mayskih-zamorozkah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 мая ожидается прохладная, поэтому не стоит легко одеваться.

Более того, ближайшей ночью в западных областях повсюду на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе, заморозки 0−3°. Осадки в виде дождя днем прогнозируют в части северных и восточных областей. Температура воздуха ночью ожидается от 3° до 9° тепла, а днем столбики термометров покажут 10−18° выше нуля. Ветер ожидается северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют в Киеве, дожди будут идти только днем. Ночью прогнозируют 5−7° тепла, а днем — 10−12° выше нуля. Погода в Харькове 22 мая будет прохладная и дождливая лишь днем. Температура воздуха в областном центре ночью прогреется до 4−6° тепла, а днем — до 12−14° выше нуля.

Во Львове завтра существенных осадков не обещают, в городе будет облачно, но прохладно. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем — 12−14° выше нуля. В Одессе погода завтра ожидается облачная. Температурные показатели будут следующими: ночью ожидается 7−9° тепла, а днем — 16−18° с выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики предупредили, что в западные и северные области Украины 22 и 23 мая вернутся заморозки. Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила первый (желтый) уровень опасности.