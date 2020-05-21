Местные выборы: ОРДЛО должны опустить свои флаги в День независимости Украины — вице-премьер

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Выборы на Донбассе осенью 2020 года могут состоятся только в случае выполнения ряда условий, в том числе возвращения Украине контроля над границей с РФ, вывода российских войск с оккупированных территорий и обеспечения безопасности. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, пойдет ли Украина на возвращение контроля над границей за несколько дней до выборов.

Если за несколько дней до выборов, то я не верю тогда в проведение выборов (на Донбассе — ред.). Согласно закону, плановые местные выборы начинаются за 90 дней. Если они внеочередные, внеплановые, то за 60 дней, — заявил Резников в интервью «Новостям Донбасса».

Он отметил, что минские соглашения говорят о необходимости проведения выборов в ОРДЛО по отдельному закону, который дополнительно должен принять парламент. Также Резников подтвердил, что случае получения контроля над границей ОРДЛО должны будут опустить флаги террористических организаций в День независимости Украины.

По логике, да. Они должны будут распустить свои, так сказать, образования, которые они сделали, чтобы не нарушить комплекс мер в минских соглашениях, — уточнил вице-премьер.

По словам чиновника, он не видит проблем в возможности реализации формулы Штайнмайера, о которой шла речь на Парижском саммите.

Формула записана в финальном коммюнике, и да, это обязательство Украины ее имплементировать в закон об особенностях местного самоуправления. Потому что эта формула говорит об одном — когда именно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления, — резюмировал министр.

Напомним, осенью прошлого года в Киеве состоялась новая волна протестов, направленная против «формулы Штайнмайера» — капитуляции Украины, которая, по мнению активистов, может произойти в случае предоставления «особого статуса» ОРДЛО и проведения местных выборов без контроля Украины над границей с РФ. Протестанты также высказывались против одностороннего отвода войск на линии соприкосновения в Петровском и Золотом. Россия настаивала на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».