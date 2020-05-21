Нацсовет проверит украинские телеканалы, фото: publicdomainpictures.net

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Ракурс

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит несколько украинских телеканалов в связи с обнаруженными в их эфире нарушениями законодательства.

Соответствующие решения были приняты во время сегодняшнего заседания Нацсовета, однако сами проверки пройдут уже после завершения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Телеканал «1+1» внепланово проверят из-за трансляции в эфире карты Украины без временно оккупированного Крыма. Это нарушение было зафиксировано 13 апреля в одном из сюжетов в выпуске новостей на телеканале.

Проверку NewsOne назначили из-за резонансных заявлений о якобы пребывании в рядах войск нацистского Третьего Рейха 180 тыс. евреев и якобы существовании целых еврейских дивизий в СС (военизированных формированиях Национал-социалистической партии Германии), которые прозвучали в эфире во время одной из телепрограмм.

Эта телепередача транслировалась 8 мая в прямом эфире, а также вновь транслировалась в повторе 9 и 10 мая.

В Нацсовете считают, что такие заявления имеют признаки отрицания и искажения Холокоста и разжигания вражды в отношении еврейского народа, который на самом деле понес миллионные жертвы от действий формирований СС и военных нацистской Германии в 30−40-х годах прошлого века.

Также внепланово проверят телеканал «Эспрессо» из-за меньшей доли национального аудиовизуального продукта в эфире, чем установлено требованиями.

В Нацсовете отмечают, что согласно лицензии, в эфире телеканала национального аудиовизуального продукта должно быть не менее 100%. Однако 11 мая в эфире этого телеканала транслировались программы иностранного производства — с 0.09 до 0.38 (с повтором с 07.35 до 08.04) продукт «Радио Свобода», а с 21.00 до 21.14 — «ВВС NEWS Украина».

Основатель телеканала «Эспрессо» Николай Княжицкий в своем Фейсбуке отреагировал на это решение Нацсовета.

Трансляция происходит в соответствии с соглашениями и в полном соответствии с национальным законодательством. Правильно, они запрещают не продукт агрессора, а канал Майдана, «Радио Свобода» и BBC!!! Видимо, в честь Дня вышиванки, — подчеркнул политик.

Также Нацсовет решил проверить кабельный телеканал «EnTV» из Энергодара, в эфире которого в этом году во время нескольких траурных дней отсутствовали соответствующие стилизованные изображения.

Напомним, в начале апреля Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «Прямой» из-за программы «Вата-шоу».