Нацрада перевірить українські телеканали, фото: publicdomainpictures.net

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Ракурс

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення позапланово перевірить кілька українських телеканалів у зв’язку з виявленими в їхньому ефірі порушеннями законодавства.

Відповідні рішення були ухвалені під час сьогоднішнього засідання Нацради, проте самі перевірки відбудуться вже після завершення карантину. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Телеканал «1+1» позапланово перевірять через трансляцію в ефірі карти України без тимчасово окупованого Криму. Це порушення було зафіксоване 13 квітня в одному з сюжетів у випуску новин на телеканалі.

Перевірку NewsOne призначили через резонансні заяви про нібито перебування в лавах військ нацистського Третього Рейху 180 тис. євреїв та нібито існування цілих єврейських дивізій у СС (воєнізованих формуваннях Націонал-соціалістичної партії Німеччини), котрі прозвучали в ефірі під час однієї з телепрограм.

Ця телепередача транслювалася 8 травня в прямому ефірі, а також знову транслювалася у повторі 9 та 10 травня.

У Нацраді вважають, що такі заяви мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту та розпалення ворожнечі щодо єврейського народу, який насправді зазнав мільйонних жертв від дій формувань СС та військових нацистської Німеччини у 30--40-х роках минулого століття.

Також позапланово перевірять телеканал «Еспресо» через меншу за встановлені вимоги частку національного аудіовізуального продукту в ефірі.

У Нацраді зазначають, що, згідно з ліцензією, в ефірі телеканалу національного аудіовізуального продукту має бути не менше 100%. Проте 11 травня в ефірі цього телеканалу транслювалися програми іноземного виробництва — з 0.09 до 0.38 (із повтором з 07.35 до 08.04) продукт «Радіо Свобода», а з 21.00 до 21.14 − «ВВС NEWS Україна».

Засновник телеканалу «Еспресо» Микола Княжицький у своєму Фейсбуці відреагував на це рішення Нацради.

Трансляція відбувається відповідно до угод і у повній відповідності до національного законодавства. Правильно, вони забороняють не продукт агресора, а канал Майдану, «Радіо Свободу» та BBC!!! Мабуть, на честь Дня вишиванки, — наголосив політик.

Також Нацрада вирішила перевірити кабельний телеканал «EnTV» із Енергодара, в ефірі якого цьогоріч під час кількох траурних днів були відсутні відповідні стилізовані зображення.

Нагадаємо, на початку квітня Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу «Прямий» через програму «Вата-шоу».