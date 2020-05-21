Продаж собаки на аукціоні. Фото: Фейсбук Деніс Малюська

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Продаж собаки на аукціоні, яку нібито конфіскували у її колишнього власника через борги, обурив багатьох людей. Проте міністр юстиції Денис Малюська заявив, що це маніпуляція і тут не йдеться про продаж тварини через борги.

За словами міністра юстиції, тварина напала на людину і покусала її. Після цього суд ухвалив рішення оштрафувати господаря, а собаку конфіскувати. Про це Малюська написав на своїй сторінці в Facebook.

Не йдеться про продаж за борги. Щиро сподіваюся, що у нових господарів їй буде краще, — наголосив Малюська.

Він також пообіцяв, що якщо у тварини не з’являться нові «нормальні господарі», він сам викупить цю собаку і віддасть її фахівцям для навчання.

За його словами, Мін’юст повинен виконувати рішення суду і відбирати тварин у їхніх господарів. І часто це йде на користь тваринам, яких забирають від неналежного утримання. Водночас у коментарях під повідомленням користувачі опублікували скріншот з сайту СЕТАМ, згідно з яким собака була конфіскована саме після постанови про арешт майна.

Малюська додав, що незабаром на аукціоні може з’явитися лот з трьома левами (Річчі, Вітольд, Багіра) і п’ятьма ведмедями (Балу, Маша, Анна, Потап і Тимоша). Він також пояснив, що найчастіше за борги відбирають сільськогосподарських тварин, у яких є вартість. А конфіскація домашніх улюбленців за борги можлива тільки як виняток.

Якщо тварина є домашнім улюбленцем, її за копійки (ціна лотів мізерна) викуповують назад власники (через родичів або близьких), — пояснив міністр і додав, що зараз з нардепами «обмірковує варіанти врегулювання таких ситуацій».

Раніше повідомлялося, що в Одеській області у жителя Ізмаїла, який не виплатив борги державі, конфіскували собаку і продали її на аукціоні. Також на онлайн-аукціонах СЕТАМ продавалися ще декілька собак.