Продажа собаки на аукционе. Фото: Фейсбук Дениса Малюськи

https://racurs.ua/n138559-ne-za-dolgi-a-iz-za-napadeniya-maluska-obyasnil-pochemu-minust-vystavil-na-prodaju-ovcharku.html

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Продажа собаки на аукционе, которую якобы конфисковали у ее бывшего владельца из-за долгов, возмутила многих людей. Однако министр юстиции Денис Малюська заявил, что это манипуляция и речь не идет о продаже животного за долги.

По словами министра юстиции, животное напало на человека и покусало его. После этого суд постановил оштрафовать хозяина, а собаку конфисковать. Об этом Малюська написал на своей странице в Facebook.

Речь не идет о продаже за долги. Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше, — подчеркнул Малюська.

Он также пообещал, что если у животного не появятся новые «нормальные хозяева», он сам выкупит эту собаку и отдаст ее специалистам на обучение.

По его словам, Минюст должен выполнять решения суда и отбирать животных у их хозяев. И часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания. В то же время в комментариях под сообщением пользователи опубликовали скриншот с сайта СЕТАМ, согласно которому собака была конфискована именно после постановления об аресте имущества.

Малюська добавил, что вскоре на аукционе может появиться лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Анна, Потап и Тимоша). Он также объяснил, что чаще всего за долги отбирают сельскохозяйственных животных, у которых есть стоимость. А конфискация домашних любимцев за долги возможна только в качестве исключения.

Если животное является домашним любимцем, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают назад собственники (через родственников или близких), — объяснил министр и добавил, что сейчас с нардепами «обдумывает варианты урегулирования таких ситуаций».

Ранее сообщалось, что в Одесской области у жителя Измаила, который не выплатил долги государству, конфисковали собаку и продали ее на аукционе. Также на онлайн-аукционах СЕТАМ продавались еще несколько собак.